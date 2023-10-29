Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ключевые политические деятели страны отпраздновали столетие основания Турецкой Республики.

«Сегодня мы испытываем волнение и гордость по поводу празднования столетия нашей Республики. Я от всей души поздравляю наших граждан, живущих в нашей стране и во всем мире, с Днем Республики 29 октября!» — заявил Эрдоган в соцсети X.

Президент вместе с несколькими высокопоставленными официальными лицами посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка для участия в торжественной церемонии.

«Мы старались должным образом защитить ваше наследие в течение 21-летнего периода нашего правления, каждое мгновение которого было потрачено на служение нашей стране и нации, — написал глава государства в гостевой книге. — Наша республика в большей безопасности, чем когда-либо прежде, и находится в надежных и компетентных руках».

В отдельном послании Эрдоган отметил, что, черпая вдохновение из «богатого исторического наследия и вечных ценностей» Турции, государственные деятели активно работают над тем, чтобы подготовить страну к вызовам грядущего столетия.

Он сказал, что нация полна решимости возвысить «идеал великой и могущественной Турции, не обращая внимания на внешних и внутренних противников».

«Век Турции»

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун также поздравил Турецкую Республику, сказав: «Я желаю, чтобы турецкая нация, частью которой я горжусь быть, оставалась вечной».

Он добавил: «По этому случаю я с милосердием вспоминаю всех наших героических мучеников, которые отдали свои жизни за нашу Родину, особенно основателя нашей Республики Гази Мустафы Кемаля Ататюрка. Да здравствует Республика, да здравствует век Турции!».

Министр иностранных дел Хакан Фидан пообещал, что Турция «продолжит предпринимать смелые и решительные шаги для формирования более справедливого порядка как символа мира, здравого смысла и справедливости и доверия».

В свою очередь, министр национальной обороны Яшар Гюлер заявил: «Мы с гордостью и волнением празднуем столетие нашей Республики, которая была основана в конце войны за независимость Турции под руководством Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, с героизмом и самопожертвованием во имя защиты родной земли нашего благородного народа, флага, независимости, национальных и духовных ценностей».

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, в свою очередь, заявил, что Турция «прилагает усилия, чтобы увенчать столетие сильными словами и эффективными действиями, в соответствии с верой и усилиями, продемонстрированными нашей дорогой нацией».