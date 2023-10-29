ПОЛИТИКА
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Число жертв среди журналистов в секторе Газа возросло
Жертвами жестоких израильских бомбардировок Газы стали 34 журналиста
Число жертв среди журналистов в секторе Газа возросло
Фото AA. / Others
29 октября 2023 г.

В общей сложности 34 журналиста были убиты в результате интенсивных израильских нападений на осажденный Израилем сектор Газа с 7 октября. Среди них три женщины. Об этом говорится в заявлении местного министерства здравоохранения, которое опубликовало имена погибших сотрудников СМИ, работавших в этой части Палестины во время бомбардировок.

На днях Армия обороны Израиля ответила отказом на просьбу агентств Reuters и AFP обеспечить гарантии, что журналисты не станут мишенями трансграничных обстрелов. Военные объяснили свою позицию в том числе тем, что ХАМАС якобы проводит операции «в непосредственной близости от журналистов и мирных жителей».

«В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности», –– говорится в официальном ответе Армии обороны представителям новостных агентств.

Израильские военные усилили масштаб нападений на сектор Газа 28 октября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и представители военного командования объявили о «втором этапе» войны и подчеркнули, что Израиль полон решимости вернуть 229 заложников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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