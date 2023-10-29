В Турции 29 октября празднуют 100 лет со дня основания Турецкой Республики, когда создатель современного государства Мустафа Кемаль Ататюрк официально провозгласил страну республикой.

Торжества проходят в разных городах. Зрителям показывают технологические и оборонные достижения страны. Вместе с тем демонстрируются прорывы в области науки и технологий.

Пилотажная группа SOLOTÜRK, которая была создана в 2011 году к столетию национальных ВВС, выполнила в праздничный день демонстрационный полет над Аныткабиром, мавзолеем Мустафы Кемаля Ататюрка.

В то же время турецкий флот провел в водах Стамбульского пролива крупнейший в своей истории официальный парад. В нем принял участие десантный военный корабль TCG Anadolu, гордость турецкой оборонной промышленности.

Сотня военных кораблей сопровождала TCG Anadolu во время парада. В это время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдал за тем, как крупнейший военный корабль отечественного производства проходит через Стамбульский пролив. Выступая с обращением к нации вечером, президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что скоро число авианосцев в стране увеличится.

В военно-морском параде, который принял Стамбул, участвовали 100 военных кораблей. К ним присоединилась авиация, в том числе SOLOTÜRK. TOGG, первые отечественные электромобили Турции, также приняли участие в национальных празднованиях, устроив проезд через мост Явуза Султана Селима в рамках мероприятий.

В то же время в авиационном центре Сиврихисар участники торжественных мероприятий образовали число «100», выстроившись вокруг самолета с турецкими флагами в руках.