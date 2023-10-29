ПОЛИТИКА
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В Стамбуле прошел морской парад в честь 100-летия Турции
Военно-морской флот Турции провел в Стамбульском проливе крупнейший в истории республики морской парад. Вместе со 100 военными кораблями в нем принял участие TCG Anadolu (L-400) — самый большой универсальный десантный корабль ВМС Турции. За морским парадом наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. #trtrussian #Турция #столетие #парад #Турецкяреспублика #100лет #столетиеТурции #морскойпарад #флот #военноморскойфлот #Стамбул #парадвСтамбуле #морскойпарадвСтамбуле #корабль #Эрдоган #военнаятехника #TCGAnadolu #военныйкоробль #ДеньРеспублики #праздник #новостиТурции #trtнарусском
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29 октября 2023 г.
Истории
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