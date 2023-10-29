ПОЛИТИКА
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В Стамбуле состоялся автопробег электромобилей Togg в честь 100-летия Турции
В Стамбуле сто владельцев первого турецкого электромобиля Togg T10X приняли участие в автопробеге по мосту Явуза Султана Селима в честь 100-летия Турции. #trtrussian #Турция #столетие #автопробег #Турецкяреспублика #100лет #столетиеТурции #Togg #ToggT10X #электромобиль #Стамбул #автопробегвСтамбуле #турецкийэлектромобиль #мостЯвузаСултанаСелима #Эрдоган #военнаятехника #ДеньРеспублики #праздник #новостиТурции #trtнарусском
ттимитм / Others
29 октября 2023 г.
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