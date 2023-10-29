Турецкая Республика, которая отмечает столетие со дня своего основания, движется в новый век, который можно назвать «Веком Турции». Об этом заявил, выступая с обращением к нации по случаю юбилейной даты, президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул: «Наша Республика, которая представляет собой новое звено в нашей тысячелетней государственной традиции, является не первым, а последним государством, которое мы создали на этих землях».

Как отметил в своем выступлении глава государства, современная Турция является страной, которая помогает угнетенным не только в своем родном регионе, но и во всем мире, как и желал того основатель республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк.

«Где бы ни находился угнетенный и нуждающийся человек в слезах, именно Турция бросается ему на помощь и берет его за руку», –– подчеркнул Эрдоган.

По его словам, эта позиция лежит в основе стойкой позиции Турции по сектору Газа.

«Мы служим нашей любимой нации, частью которой мы имеем честь быть, в течение 21 года, веря, что нет господства над нацией, есть только служение», –– заявил президент Турции.

Он обратил внимание на успехи, которые сделала страна в разных сферах. На фоне того, что в праздничный день Стамбул принял крупнейший в истории официальный парад Военно-морских сил, Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени Турция сможет увеличить число своих авианосцев.

«Никакая империалистическая держава не сможет помешать Турецкой Республике быть счастливой, успешной и победоносной», –– предупредил глава государства.

Отдельно Эрдоган обратил внимание на то, что новый период в истории Турции сопряжен с изменениями. «Наша главная цель в предстоящий период — спасти нашу демократию от позора «Конституции переворота» и создать Конституцию, достойную столетия нашей республики», –– резюмировал президент.