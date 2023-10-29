ПОЛИТИКА
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В небе над Стамбулом состоялось авиашоу в честь 100-летия Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдает за авиашоу, посвященное празднованию 100-летия со дня основания Турецкой Республики. Пилотажные группы ВВС Турции «Турецкие звезды» и «Соло-Тюрк» нарисовали в небе над Стамбульским проливом символ Столетия Республики. #trtrussian #Турция #столетие #аваишоу #Турецкяреспублика #100лет #столетиеТурции #празднование #прилотажныегруппы #ВВСТурции #Стамбул #авиашоувСтамбуле #символ #символстолетия #Эрдоган #ДеньРеспублики #праздник #новостиТурции #trtнарусском
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29 октября 2023 г.
Истории
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