В аэропорту Махачкалы произошли массовые столкновения с участием местных жителей, которые протестовали против прибытия самолета из Израиля.

По сообщениям российских СМИ, сотни людей, размахивая палестинскими флагами, прибыли в здание транспортного узла, узнав, что туда должен был приземлиться рейс с иностранцами.

В соцсетях распространились видеоролики, как протестующие обыскивают комнаты аэропорта.

МВД сообщило, что в связи с обстановкой в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.

В свою очередь, офис премьер-министра и МИД Израиля выступили с совместным заявлением, где говорится, что власти «со всей серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире».

«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства», –– говорится в заявлении.