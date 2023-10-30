ООН сообщила, что число сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в секторе Газа, возросло до 59.

«В воскресенье БАПОР провело службу по 59 сотрудникам, которые были убиты в Газе. Потеря наших друзей и коллег является суровым напоминанием об огромных человеческих страданиях, которые продолжают разворачиваться каждый день», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ООН в социальной сети X.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на это сообщение, написав в своем аккаунте в соцсети X, что вместе со «своей семьей ООН скорбит о потере такого числа коллег из БАПОР». «На фоне невообразимых страданий и боли коллеги в Газе продолжают помогать нуждающимся, несмотря на серьезный риск для собственной жизни. Я выражаю им свою благодарность, солидарность и полную поддержку», — добавил генсек ООН.

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что с пятницы у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе, он считает ситуацию на месте «адом на земле».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.