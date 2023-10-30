ПОЛИТИКА
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РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования украинского кризиса
Министр обороны России заявил, что Москва готова обсуждать дальнейшее сосуществование с Западом
РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования украинского кризиса
Фото: AA / Others
30 октября 2023 г.

Россия сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — сказал он, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Шойгу подчеркнул, что при этом «важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности».

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран», — отметил министр.

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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