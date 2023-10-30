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В Дагестане разъяренная толпа взяла штурмом аэропорт из-за самолета из Тель-Авива
В аэропорт Махачкалы ворвались несколько сотен дагестанцев из-за новости о прибытии из Тель-Авива рейса с гражданами Израиля. Разъяренная толпа, выбив двери и ограждения, выбежала на взлетную полосу, требуя отправить самолет обратно. Аэропорт закрыт на 2-3 дня для ремонтных работ. #trtrussian #Дагестан #аэропорт #Махачкала #Россия #штурм #толпа #Израиль #самолет #дагестанцы #ТельАвив #евреи #израильтяне #аэропортМахачкалы #новостиРоссии #новостиДагестана #trtнарусском
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30 октября 2023 г.
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