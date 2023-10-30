Израиль сейчас не рассматривает вариант прекращения боевых действий, заявил израильский посол страны в России Александр Бен Цви.

«Ответ — нет, не рассматривается. Чтобы быть очень понятным, чтобы не было интерпретаций», — сказал он в эфире российского телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.

По словам израильского посла, «прямых переговоров между Израилем и ХАМАС нет и не может быть». «Наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий. Это гражданское население, у нас нет, к сожалению, информации, что с ними происходит», — сказал он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.