Израиль провел рейды в лагерях беженцев на Западном берегу

По меньшей мере 4 палестинца погибли и еще 38 получили ранения в ходе рейдов израильских сил в городах оккупированного Западного берега реки Иордан накануне ночью. В том числе сообщается о штурме в лагере беженцев в Дженине. #trtrussian #Палестина #рейды #Израиль #беженцы #палестинскиебеженцы #лагерьбеженцев #израильскиерейды #Западныйберег #оккупация #Иордан #штурм #штурмлагеря #Дженин #оккупацияПалестины #оккупацияГазы #Газа #новостиПалестины #ситуацияв #Палестине #trtнарусском