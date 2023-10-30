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Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили конфликт Израиля и Палестины
Фидан и Блинкен обсудили шаги по экстренному созданию коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа
Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили конфликт Израиля и Палестины
Фото: AA / Others
30 октября 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает агентство Анадолу.

Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Палестиной.

Главы дипломатий Турции и США рассмотрели меры по предотвращению распространения конфликта на весь регион, усилия по обеспечению освобождения заложников и шаги по экстренному созданию коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В ходе беседы глава МИД Турции подчеркнул неприемлемость неизбирательных ударов армии Израиля по гражданскому населению палестинского эксклава.

Также стороны обменялись мнениями относительно процесса расширения НАТО.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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