ПОЛИТИКА
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Израильские военные на бронированных бульдозерах въехали в сектор Газа
Силы обороны Израиля опубликовали кадры, на которых военные на бронированных бульдозерах и танках заезжают на территорию сектора Газа. Ранее Тель-Авив объявил наземную операцию против ХАМАС. В то же время мирное население анклава сообщает о массированных атаках Израиля по жилым районам, а также рядом с больницами и мечетями. #trtrussian #Палестина #Израиль #бульдозеры #Газа #секторГаза #бронированныйбульдозер #танки #израильскиетанки #оборонаИзраиля #военные #израильскиевоенные #ТельАвив #наземнаяоперация #ХАМАС #анклав #мирноенаселение #больницы #мечети #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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30 октября 2023 г.
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