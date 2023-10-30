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Израильские подразделения и танки продвигаются вглубь сектора Газа
Армия обороны Израиля объявила, что наземные операции в Газе расширяются в соответствии с планом
Израильские подразделения и танки продвигаются вглубь сектора Газа
Фото: AA / Others
30 октября 2023 г.

Израильские подразделения и танки постепенно продвигаются в секторе Газа, расширяя наземные операции в соответствии с планом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями», — сказал Хагари.

По словам армейского представителя, «бронетанковые операции расширяются для достижения двух целей — уничтожения ХАМАС и возвращения домой похищенных и удерживаемых в Газе заложников».

Хагари добавил, что «не будет указывать данные о конкретном расположении израильских сил в секторе Газа».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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