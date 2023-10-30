ПОЛИТИКА
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Израиль нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии
Силы обороны Израиля опубликовали видео ударов по военной инфраструктуре в Сирии. По сообщению Тель-Авива, это стало ответом на недавние атаки сторонников ХАМАС по Израилю с территории Сирии. #trtrussian #Израиль #Сирия #удар #военнаяинфаструктура #оборонаИзраиля #израильскиевоенные #военныеСирии #ТельАвив #ХАМАС #ИзраильиСирия #военнаятехника #атакаИзраиля #атакапоСирии #новостиИзраиля #новостиСирии #trtнарусском
ьтити / Others
30 октября 2023 г.
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