В секторе Газа за три недели израильских авиаударов погибли свыше 3195 детей. Об этом сообщает международная благотворительная организация Save the Children. Она подчеркивает: в Газе с 7 октября погибло больше детей, чем во всех войнах в мире за последние три года.

По данным организации, с начала конфликта Израиля и Палестины 33 ребенка были убиты на Западном берегу, 29 — в Израиле.

Save the Children подчеркивает: число погибших детей продолжит расти, так как в Газе свыше 1 тыс. детей числятся пропавшими без вести. В больницах палестинского эксклава находятся не меньше 6360 детей, 180 — на Западном берегу, 74 — в Израиле.

Гуманитарная организация также отмечает, что риск гибели детей от травм в Газе «как никогда высок». ООН ранее сообщала, что как минимум треть больниц в секторе не работает из-за отсутствия электроэнергии и топлива, так как Израиль ввел тотальную блокаду эксклава. Организация «Врачи без границ» ранее заявила, что врачам в Газе приходится ампутировать детям конечности без анестезии.