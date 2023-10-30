Страны Евразии, в том числе тюркские государства, поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении заявил, что его народ с глубоким уважением чтит «дорогую память Великого лидера (Мустафы Кемаля) Ататюрка, его соратников и наших героических мучеников».

«В этот исторический день разделяю радость вашу и народа братской Турции и желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей ответственной государственной деятельности, а Турецкой Республике — вечного процветания, благополучия и развития»‎, — заявил Алиев.

Президент России Владимир Путин высоко оценил отношения и сотрудничество между Анкарой и Москвой.

«Я уверен, что мы продолжим последовательно наращивать весь спектр двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического мирового порядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам — счастья и благополучия», — заявил российский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу в письменной телеграмме, переданной украинским послом в Анкаре. Зеленский, в частности, заявил, что Турция подала «пример для многих стран, обретя свою свободу и независимость в героической и трудной борьбе».

«Я верю, что под вашим руководством Турция продолжит достигать новых горизонтов прогресса. По этому случаю, господин президент, желаю вам здоровья, трудолюбия и успехов в вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному турецкому народу — мира и процветания‎»‎, — говорится в поздравительной телеграмме украинского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также пожелал своему турецкому коллеге и членам его семьи крепкого здоровья, а турецкому народу — «мира, прочного развития и процветания».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также поздравил президента Турции со 100-летием республики. Политик добавил, что желает ему доброго здоровья, мира, а также благополучия всему турецкому народу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики во время телефонного разговора.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил турецкого лидера, заявив, что Минск видит в Анкаре «надежного и перспективного партнера».