ПОЛИТИКА
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Израильские войска пригрозили разбомбить больницу «Аль-Кудс» в Газе
Из-за угроз Израиля разбомбить больницу «Аль-Кудс» палестинского Красного Полумесяца в Газе сотни палестинских беженцев вынуждены были ночевать под открытым небом. Ранее ВОЗ выразила глубокую озабоченность в связи с заявлениями Тель-Авива, напомнив о международном гуманитарном праве. По сообщениям Палестинского Красного Полумесяца, эвакуировать больницы, заполненные пациентами, без риска для их жизни невозможно. #trtrussian #Израиль #угроза #Палестина #израильскиевойска #военные #израильскиевоенные #Газа #секторГаза #бомба #альКудс #больница #палестинскаябольница #больницаальКудс #КрасныйПолумесяц #палестинскиебеженцы #ВОЗ #гуманитарноеправо #ночевканаулице #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
тиьи / Others
30 октября 2023 г.
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