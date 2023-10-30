Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) намерена ускорить строительство ветки D газопровода «‎‎Центральная Азия – Китай» . Об этом сообщает издание China Daily.

Новая ветка пройдет через Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Она образует единую сеть с действующими маршрутами A, B и C. Мощность ветки D на 50% превысит мощности других трех ниток. Ранее CNPC отмечала, что ветка D будет идти не параллельно трем действующим, а по другому маршруту через Сурхандарьинскую область.

После завершения работ и запуска ветки D текущие обязательства Ашхабада по поставкам газа в Китай возрастут в два раза: с нынешних 35 млрд до 65 млрд кубометров в год.

В 2022 году по трем веткам газопровода «‎‎Центральная Азия – Китай» в КНР было поставлено 42 млрд кубометров газа. В сутки через газопровод проходило в среднем около 100 млн кубометров.

Общая протяженность трех веток газопровода — около 9 тыс. км, пропускная способность всех трех ниток — 50 млрд кубометров газа в год.