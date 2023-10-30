ПОЛИТИКА
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Парамедик из Газы расплакался, утешая пострадавшего младенца
Палестинский парамедик расплакался, утешая младенца, пострадавшего в результате авиаудара Израиля. #trtrussian #Газа #парамедик #слезы #Палестина #секторГаза #медик #врач #палестинскийврач #палестинскийпарамедик #утешение #слезыврача #младенец #дети #палестинскиедети #авиаудар #Израиль #авиаударыИзраиля #нападениеИзраиля #ранение #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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30 октября 2023 г.
Истории
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