Колумнист издания Foreign Policy Мэттью Крениг считает, что обычные американцы испытывают апатию и не хотят оказывать финансовую поддержку союзникам Вашингтона — будь-то Израиль или Украина.

По его словам, Байден может потерять электорат на предстоящих в 2024 году президентских выборах, поскольку сторонники Демократической партии, хотя они продолжают поддерживать Украину, но расходятся во мнениях по израильско-палестинскому конфликту. Потому идет некий раскол: либо Киев, либо поддержка Израиля.

Для чего Байден объединил Израиль и Украину в одном запросе?

По мнению колумниста Foreign Policy, Байден смешал воедино Израиль и Украину, чтобы попытаться заставить членов Республиканской партии проголосовать за законопроект. Речь идет о предложении Белого дома выделить $110 млрд союзникам США, в том числе, Украине, Израилю, Тайваню, а также направить средства на укрепление границы с Мексикой.

«‎‎Политически труднее голосовать против Израиля, чем голосовать против Украины, и республиканцы утверждают, что Китай и безопасность границ должны быть приоритетами. Но посмотрим, сработает ли это. Некоторые республиканцы настаивают на том, чтобы различные статьи получили отдельные голоса», — утверждает журналист.

Как ранее писал TRT на русском, запрос Байдена выделить из бюджета США $106 млрд военной помощи Украине, Израилю и на нужды национальной безопасности вызвал большие споры в Конгрессе.

Источники газеты Politico отмечают: еще до того, как этот запрос попадет в Палату представителей, отдельные политики из Республиканской партии в Сенате угрожают «‎‎потопить это предложение или кардинально изменить его».

Республиканцы, в частности, разделились во мнениях относительно того, следует ли объединять помощь Израилю и Украине. Согласно запросу Байдена, большая часть пакета — свыше $60 млрд — предназначена Украине, около $14 млрд — Израилю, остальные средства — на обеспечение охраны границ США и помощь Тайваню.

Американцы устали от внешних конфликтов

Крениг указывает, что жители США устали от геополитических амбиций Белого дома и финансовой помощи воюющим союзникам.

«‎‎Я рад, что он [Байден] обратился непосредственно к американскому народу. После более чем 18 месяцев войны в Украине ему [президенту] так и не удалось произнести речь перед нацией в прайм-тайм, чтобы объяснить, почему этот конфликт важен для Соединенных Штатов. Его реакция была очень запоздалой», — считает колумнист.

Он также назвал попытки Байдена «‎связать два конфликта воедино запутанными и трудными для понимания»‎.

«‎Байден так и не объяснил, почему рядовому американцу должно быть небезразлично, что происходит в Газе или в Украине. Он сказал, что если президента России Владимира Путина не остановить в Украине, то он пойдет на Польшу. Но если кому-то нет дела до Украины, то почему его должна волновать Польша?» — спрашивает Крениг.