30 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Генпрокурор МУС: Израиль должен обеспечить гумпомощь жителям Газы
Препятствование доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан. #trtrussian #Египет #Израиль #гумпомощь #Палестина #Каир #Газа #МУС #КаримХан #гуманитарнаяпомощь #секторГаза #генпрокурор #жителиГазы #препятствие #палестинцы #юрисдикция #Международныйуголовныйсуд #прокурор #ЕгипетиИзраиль #новостиПалестины #новостиЕгипта #новостиИзраиля #trtнарусском
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