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Число жертв в секторе Газа превысило 8,3 тыс. человек
В результате атак сил Израиля по сектору Газа пострадали около 21 тыс. человек
Число жертв в секторе Газа превысило 8,3 тыс. человек
Фото: AA / Others
30 октября 2023 г.

В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли около 8,3 тыс. человек, сообщает в понедельник «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погибли 8 306 человек, из них 3 457 детей. Пострадали около 21 тыс.

Также на Западном берегу Иордана погибли 119 человек, пострадали около 1,9 тыс.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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