В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли около 8,3 тыс. человек, сообщает в понедельник «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погибли 8 306 человек, из них 3 457 детей. Пострадали около 21 тыс.

Также на Западном берегу Иордана погибли 119 человек, пострадали около 1,9 тыс.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.