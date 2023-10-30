ПОЛИТИКА
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Туркменистан признан самой безопасной для женщин страной в Центральной Азии
Туркменистан занял 58-е из 177 мест в отчете «Индекс мира и безопасности женщин» за 2023 год
Туркменистан признан самой безопасной для женщин страной в Центральной Азии
Фото: turkmenportal.com / Others
30 октября 2023 г.

Туркменистан занял 58-е из 177 мест в отчете «Индекс мира и безопасности женщин» (Women Peace and Security Index, WPS Index) за 2023 год. Это лучший результат среди стран Центральной Азии.

На втором месте в регионе оказался Казахстан, занявший 70-е место, Таджикистан размещен на 90-й строчке, Узбекистан – на 94-й, Кыргызстан – на 95-й.

Лучшие показатели в мире – у Дании, Швейцарии и Швеции (первое, второе и третье места соответственно), худшие – у Афганистана (177-е место), Йемена (176) и ЦАР (175).

При подготовке WPS Index его авторы учитывали ситуацию в странах по 13 показателям, распределенным по трем категориям:

- инклюзивность (образование, доступ к финансовым услугам, трудоустройство, использование мобильных телефонов, доля женщин в парламенте);

- справедливость (отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, материнская смертность, предвзятость);

- безопасность (уровень насилия со стороны интимного партнера, восприятие женщинами своей безопасности в обществе, политическое насилие в отношении женщин, близость к вооруженному конфликту).

Данные для подготовки отчета собраны из таких источников, как агентства ООН, Всемирный банк, глобальные опросы Gallup и других.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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