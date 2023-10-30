Всемирный банк заявил, что дальнейшая вооруженная эскалация в секторе Газа может обернуться ростом цен на нефть на 75% –– до $157 за баррель. Первая крупная оценка экономических рисков ближневосточного конфликта приводится в октябрьском докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Регулятор считает, что сценарий с экстраординарным ростом стоимости сырья возможен, если боевые действия между Израилем и Палестиной приведут к повторению полномасштабной конфронтации, которая уже потрясла Ближний Восток 50 лет назад.

Речь идет прежде всего о нефтяном кризисе 1973 года, который спровоцировал стремительное четырехкратное увеличение стоимости нефти, что, в свою очередь, отразилось на социальной сфере –– через рост инфляции и безработицы.

«Политикам придется проявлять бдительность. Если конфликт будет обостряться, глобальная экономика впервые за десятилетия столкнется с двойным энергетическим шоком –– не только из-за войны в Украине, но и из-за Ближнего Востока», –– отмечают авторы доклада.

Первый эффект

Эксперты Всемирного банка отмечают, что обострение конфликта вокруг Газы уже привело к повышенной волатильности цен на природный газ. По их словам, в случае если боевые действия не увеличат свой масштаб, стоимость энергоносителя может снизиться по итогам 2023 года в сравнении с прошлогодними показателями «по мере перебалансировки рынков».

Регулятор считает, что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и рост нефтяных цен могут привести к подорожанию газа, особенно если речь идет о государствах Европы и Азии.

Вместе с тем стоимость угля на фоне событий в Газе «немного выросла», указывают эксперты. По их словам, в ближайшие годы стоит ожидать снижения цен на этот энергоноситель.

Ранее президент Всемирного банка Аджай Банга, выступая на проходившем в Саудовской Аравии форуме «Инвестиции будущего», заметил, что комплекс глобальных факторов, в том числе война в Газе, оказывает серьезное влияние на развитие мировой экономики. «Думаю, что мы находимся в очень опасном положении», –– констатировал он.