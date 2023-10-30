Вооруженное крыло шиитского движения «Хезболла» нанесло удар по району расположения военно-морской базы Израиля, вблизи мыса Рас-эн-Накура. Об этом проинформировала военно- информационная служба ливанской организации. По ее информации, в результате обстрела было выведено из строя материально-техническое оборудование, которое давало израильской армии возможность вести слежку за территорией Ливана.

«При ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления», –– обращается внимание в сообщении, размещенном в соцсетях службы.

Вместе с тем члены «Хезболлы» обстреляли командный пункт управления бригады «Ха-Галиль» северного военного округа.

В свою очередь израильская армия сообщала о произошедшем 30 октября обмене ударами вблизи ливанской границы.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил в интервью AFP, что намерен предотвратить вступление своей страны в горячую фазу ближневосточного конфликта, однако не исключает углубления эскалации. «Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну», –– резюмировал глава правительства.