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«Хезболла» вывела из строя разведтехнику на базе ВМС Израиля
Члены ливанского движения «Хезболла» нанесли удар по окрестностям одной из военно-морских баз Израиля, в ходе которого впервые были использованы тяжелые ракеты. Это привело к уничтожению разведывательного оборудования
«Хезболла» вывела из строя разведтехнику на базе ВМС Израиля
Ливано-израильская граница / Photo: AA
30 октября 2023 г.

Вооруженное крыло шиитского движения «Хезболла» нанесло удар по району расположения военно-морской базы Израиля, вблизи мыса Рас-эн-Накура. Об этом проинформировала военно- информационная служба ливанской организации. По ее информации, в результате обстрела было выведено из строя материально-техническое оборудование, которое давало израильской армии возможность вести слежку за территорией Ливана.

«При ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления», –– обращается внимание в сообщении, размещенном в соцсетях службы.

Вместе с тем члены «Хезболлы» обстреляли командный пункт управления бригады «Ха-Галиль» северного военного округа.

В свою очередь израильская армия сообщала о произошедшем 30 октября обмене ударами вблизи ливанской границы.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил в интервью AFP, что намерен предотвратить вступление своей страны в горячую фазу ближневосточного конфликта, однако не исключает углубления эскалации. «Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну», –– резюмировал глава правительства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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