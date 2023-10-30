В период с 17 по 30 октября американские военные базы в Сирии и Ираке столкнулись с 23 нападениями со стороны местных иррегулярных формирований. Об этом сообщил на постоянном брифинге для СМИ высокопоставленный представитель Пентагона, слова которого без указания имени приводит агентство AP. Как уточнил чиновник, силы США были атакованы как минимум 14 раз на территории Ирака и 9 раз на территории Сирии.

В военном ведомстве подчеркнули, что обстрелы проводились комбинированным способом, с синхронным применением ударных беспилотников и ракет.

Как обращает внимание издание Military Times, несмотря на то что базы США в этих точках региона регулярно подвергаются комбинированным обстрелам со стороны локальных военизированных формирований, в октябре эти попытки значительно усилились на фоне того, что администрация президента Джо Байдена пообещала правительству Израиля военную помощь в рамках подготовки к наступлению на сектор Газа.

Темп нападений

Американский официоз приписывает атаки на свои базы близким к Ирану силам. «Речь идет об Иране и Корпусе стражей Исламской революции, которые используют инфраструктуру, боевиков и доверенных лиц на Ближнем Востоке, –– заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя участившиеся атаки. –– Мы оставляем за собой право ответить в любое время и в любом месте по нашему выбору».

На минувшей неделе американские силы нанесли серию ударов по иррегулярным формированиям на территории Сирии.

Как отмечают сотрудники военного ведомства, в темпе нападений близких к Ирану сил за последние несколько лет «были приливы и отливы», поэтому стороны регулярно обменивались взаимными ударами «в целях самообороны». «Принцип сдерживания включает в себя как демонстрацию готовности и желания пойти на военные шаги, так и обмен сигналами», –– резюмировал чиновник.