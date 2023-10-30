Сельчук Байрактар: Тяжело быть свидетелями зверств и геноцида в Газе

Сельчук Байрактар, глава турецкого производителя дронов Baykar Technologies, в интервью TRT осудил войну Израиля с сектором Газа и подтвердил, что прилагает усилия по прекращению конфликта. #trtrussian #Палестина #Байрактар #помощь #СельчукБайрактар #свидетель #геноцид #ценоцидвГазе #Газа #секторГаза #дроны #Baykar #интервью #Израиль #война #конфликт #поддержка #поддержкаПалестины #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском