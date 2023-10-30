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Путин: бомбардировки сектора Газа не поддаются оправданию
Президент России Владимир Путин обвинил американский истеблишмент в получении выгоды от вооруженной эскалации на Ближнем Востоке и заявил, что бомбардировки сектора Газа не имеют под собой никакого оправдания
Путин: бомбардировки сектора Газа не поддаются оправданию
Президент РФ Владимир Путин. / Photo: AA
30 октября 2023 г.

Удары Израиля по мирным жителям в секторе Газа не поддаются никакому оправданию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на специальном совещании, посвященном ситуации в Дагестане, где накануне произошли антиизраильские беспорядки.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», –– отметил российский лидер.

Путин обвинил в дестабилизации региона «правящие элиты США и их сателлиты», которых он назвал «главными бенефициарами мировой нестабильности».

«Им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, –– президент РФ. –– Поэтому они всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие».

Он обратил внимание на то, что в российских подходах к ситуации на Ближнем Востоке «никогда не было корысти, интриг и двойного дна». «Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта –– в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства», –– подчеркнул Путин.

По его словам, последствия обострения вокруг Газы будут использоваться, «чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру».

Именно с внешним влиянием российский лидер связал недавнюю ситуацию в Дагестане, где сотни местных жителей устроили беспорядки из-за прибытия в один из местных аэропортов самолета из Израиля.

Как подчеркнул Путин, внешние силы пытаются «использовать драматическую ситуацию» вокруг Газы «для дестабилизации и раскола многонационального и многоконфессионального общества» в России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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