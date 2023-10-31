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Израиль с 7 октября использовал 18 тыс. тонн взрывчатки в Газе
Объем использованных Израилем взрывчатых средств в Газе соответствует мощности 1,5 атомной бомбы
Израиль с 7 октября использовал 18 тыс. тонн взрывчатки в Газе
Фото: AA / Others
31 октября 2023 г.

Израиль с 7 октября применил в секторе Газа более 18 тысяч тонн взрывчатки, что примерно соответствует мощности 1,5 атомной бомбы. Об этом сообщил глава Медиа-офиса палестинского правительства в Газе Саламе Маруф.

Он подчеркнул, что оккупационные силы разрушили 85 правительственных зданий в Газе.

«Израиль разрушил 47 мечетей и нанес большой ущерб 3 церквям в секторе Газа. В результате атак было повреждено более 200 тысяч зданий, 32 500 из них были полностью разрушены и стали непригодными для проживания, 203 школы получили серьезный ущерб, а 45 школ полностью вышли из строя», — сказал Маруф.

По его словам, израильская армия уничтожила 908 семей, что привело к гибели тысяч людей.

«В результате нападений погибли 35 журналистов, 124 медицинских работника и 18 сотрудников гражданской обороны из аварийно-спасательных бригад», — подчеркнул он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в блокадном секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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