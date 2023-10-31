ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Активисты заблокировали работу офиса вице-премьера Канады с требованием остановить убийства в Газе
В Торонто несколько десятков активистов заблокировали работу офиса вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Протестующие призвали положить конец пособничеству «геноциду», а именно ввести военное эмбарго и экономические санкции в отношении Израиля. #trtrussian #Канада #митинг #Палестина #активисты #вицепремьер #Газа #сеткорГаза #убийство #Торонто #Фриланд #требование #поддержкаПалестины #акция #протест #геноцид #геноцидвГазе #эмбарго #санкции #санкциипротивИзраиля #новостиПалестины #новостиКанады #trtнарусском
тьбтбь / Others
31 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us