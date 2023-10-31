Активисты заблокировали работу офиса вице-премьера Канады с требованием остановить убийства в Газе

В Торонто несколько десятков активистов заблокировали работу офиса вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Протестующие призвали положить конец пособничеству «геноциду», а именно ввести военное эмбарго и экономические санкции в отношении Израиля. #trtrussian #Канада #митинг #Палестина #активисты #вицепремьер #Газа #сеткорГаза #убийство #Торонто #Фриланд #требование #поддержкаПалестины #акция #протест #геноцид #геноцидвГазе #эмбарго #санкции #санкциипротивИзраиля #новостиПалестины #новостиКанады #trtнарусском