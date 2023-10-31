ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль нанес удар по турецко-палестинскому госпиталю в Газе
Израильские военные самолеты сбросили бомбу на госпиталь Турецко-Палестинской дружбы в Газе. Это единственная в регионе больница, где лечат больных с онкологическими заболеваниями. Госпиталь построила Турция в 2017 году. Он имеет 3 этажа и 180 койко-мест. #trtrussian #Палестина #Израиль #госпиталь #удар #турецкопалестинскийгоспиталь #Газа #секторГаза #палестинскаябольница #больница #турецкаябольница #онкология #Турция #атакаИзраиля #атаканагоспиталь #ударпогоспиталю #авиаудар #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
m,m,nm, / Others
31 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us