Израиль нанес удар по турецко-палестинскому госпиталю в Газе

Израильские военные самолеты сбросили бомбу на госпиталь Турецко-Палестинской дружбы в Газе. Это единственная в регионе больница, где лечат больных с онкологическими заболеваниями. Госпиталь построила Турция в 2017 году. Он имеет 3 этажа и 180 койко-мест. #trtrussian #Палестина #Израиль #госпиталь #удар #турецкопалестинскийгоспиталь #Газа #секторГаза #палестинскаябольница #больница #турецкаябольница #онкология #Турция #атакаИзраиля #атаканагоспиталь #ударпогоспиталю #авиаудар #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском