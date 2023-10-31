Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала особо опасного террориста РПК Джахита Актая, готовившего вооруженное нападение в зоне проведения операции «Коготь» в Ираке.

Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.

Актай в 2016 году участвовал в заминировании военного перехода в районе Ширнак/Бейтушшебап в Турции, в результате чего погибли несколько представителей турецких сил безопасности.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Рожну Код Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».