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Нацразведка Турции нейтрализовала террориста РПК
Нейтрализован преступник, готовивший нападение на турецкие ВС в районе операции «Коготь» в Ираке
Нацразведка Турции нейтрализовала террориста РПК
Фото: AA / Others
31 октября 2023 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала особо опасного террориста РПК Джахита Актая, готовившего вооруженное нападение в зоне проведения операции «Коготь» в Ираке.

Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.

Актай в 2016 году участвовал в заминировании военного перехода в районе Ширнак/Бейтушшебап в Турции, в результате чего погибли несколько представителей турецких сил безопасности.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Рожну Код Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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