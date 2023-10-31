Как перемещенные палестинцы выживают в палаточном лагере?

В Хан-Юнусе перемещенные жители Газы живут в палаточном лагере без средств к существованию. Их дома, магазины и лавки разбомблены. Чтобы заработать на кусок хлеба, люди оказывают друг другу услуги за символичную плату. #trtrussian #Палестина #беженцы #палаточныйлагерь #лагерьбеженцев #ХанЮнус #Газа #секторГаза #жителиГазы #бомбежка #война #Израиль #выживание #средстваксуществованию #разрушения #условияжизни #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском