ПОЛИТИКА
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Как перемещенные палестинцы выживают в палаточном лагере?
В Хан-Юнусе перемещенные жители Газы живут в палаточном лагере без средств к существованию. Их дома, магазины и лавки разбомблены. Чтобы заработать на кусок хлеба, люди оказывают друг другу услуги за символичную плату. #trtrussian #Палестина #беженцы #палаточныйлагерь #лагерьбеженцев #ХанЮнус #Газа #секторГаза #жителиГазы #бомбежка #война #Израиль #выживание #средстваксуществованию #разрушения #условияжизни #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
иьитьит / Others
31 октября 2023 г.
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