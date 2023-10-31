31 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израиль превратил в руины часть лагеря беженцев Дженин
Израиль разрушил часть лагеря палестинских беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу в результате военной операции с применением бронетехники, бульдозеров и БПЛА. Четыре палестинца были расстреляны. #trtrussian #Дженин #Палестина #Израиль #беженцы #лагерьбеженцев #руины #разрушения #палестинскиебеженцы #Западныйберег #оккупация #военнаяоперация #бронетехника #бульдозеры #БПЛА #палестинцы #нападениеИзраиля #атакаИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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