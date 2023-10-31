Турция заработала на туризме $42 млрд за первые девять месяцев этого года, и эта цифра выросла на 20,1% в годовом исчислении, сообщил Турецкий статистический институт (TurkStat).

С января по сентябрь страну посетили 44,6 млн человек, что на 13,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В третьем квартале этого года доходы от туризма увеличились на 13,1% по сравнению с предыдущим годом и достигли $20,2 млрд. По данным TurkStat, около 16,5% доходов от туризма было получено за счет визитов граждан Турции, проживающих за границей.

В июле-сентябре страну посетили 22,4 млн человек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 21 млн.

Около 12% (2,7 млн) были гражданами Турции, проживающими в других странах.

Средние расходы одного туриста за день составляют $103. При этом в среднем посетитель за свою поездку тратит $902.