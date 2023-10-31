ПОЛИТИКА
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ХАМАС опубликовал видеообращение израильских заложников к Нетаньяху
Три израильские заложницы, удерживаемые ХАМАС, обратились с эмоциональной речью к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В видео, опубликованном бригадами Аль-Кассам, женщины обвинили Нетаньяху в том, что он не смог договориться об освобождении израильских заложников. #trtrussian #ХАМАС #Нетаньяху #заложники #заложникиХАМАС #Израиль #Палестина #израильскиезаложники #альКассам #израильтянки #евреи #обвинение #обвинениеНетаньяху #освобождение #освобождениезаложников #новостиПалестины #новостиИзраиля #ситуациявПалестине #trtнарусском
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31 октября 2023 г.
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