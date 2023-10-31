Турецкая Республика, основанная в начале ХХ века в результате беспрецедентной в истории национально-освободительной борьбы, встречает свой 100-летний юбилей. В результате национальной борьбы, выигранной благодаря решимости и упорству народа, была создана Республика, основанная на национальном суверенитете. Тот факт, что Турция сохранила свое существование в единстве и солидарности в условиях окружения территориями, где в течение этого столетнего периода интенсивно проходили нестабильность и конфликты, свидетельствует о силе и потенциале Турции. Республика, буквально восставшая из пепла под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, ставящая своей целью подъем, возрождение и строительство турецкой нации и государства в соответствии с требованиями современной эпохи, делает твердые шаги к достижению своих высоких целей.

Сила национальной воли

Цель модернизации Турции включает в себя ряд изменений и преобразований в политическом, экономическом и правовом планах. На протяжении всего столетия, несмотря на попытки помешать процессу модернизации время от времени возникающими внутренними и внешними вмешательствами, стремление и воля к реализации этих целей не ослабевали. Повышался уровень демократических и правовых институтов и стандартов, шла работа по реализации шагов экономического и социального развития. Механизмы опеки, которые время от времени становились препятствием для полноценного проявления суверенитета нации, также были преодолены благодаря тому, что народ отстаивал свою волю как у избирательных урн, так и на улицах. Реакция на интервенцию, пытавшуюся при первой же возможности узурпировать волю народа у избирательных урн, и позиция, занятая 15 июля, стали важнейшими показателями волеизъявления самого народа.

Для создания современной Республики опора на волю народа является основным, но недостаточным условием. Турция также должна идти в ногу со временем в вопросах своих экономических, правовых и демократических стандартов. Важным показателем уровня демократизации Турции являются честные, прозрачные выборы, проводимые под контролем верховных судей и при подавляющей поддержке народа. В Турции с годами все больше укореняются демократическое участие и уважение к воле избирателей.

Расцвет Турции

Во втором столетии Республики, помимо политической и правовой культуры и норм, мы должны построить процветающую Турцию, которая завершила свои инвестиции в инфраструктуру. Шаги в области развития инфраструктуры, предпринятые Турцией в последние годы под руководством нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, являются краеугольным камнем в создании процветающей Турции. Важнейшим результатом инвестиций в инфраструктуру на местном уровне является рост социального благосостояния. Кроме того, благодаря этим инвестициям Турция сможет воспользоваться потенциалом своего стратегического положения. В современном мире, где быстро меняются и трансформируются центры международной торговли и производства, особенно цепочки поставок, стратегическое геополитическое положение Турции привлекает все большее внимание всего мира.

Сильная Турция, создавшая собственную инфраструктуру, будет иметь большее влияние в своем регионе. Благодаря достижениям последних лет Турция пользуется уважением в международной сфере и успешно выполняет свою роль игрока в региональных вопросах, особенно на Ближнем Востоке и на Кавказе. Об этом свидетельствует ориентированная на решение политическая позиция, выдвинутая под руководством нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и подчеркивающая гуманитарное измерение проблемы в нынешнем израильско-палестинском конфликте. Как наглядно демонстрируют ситуация на Украине, в Нагорном Карабахе и другие проблемы в регионе, Турция на пути ко второму столетию Республики стала ведущим игроком и страной в своем регионе.

«Мир больше пяти»

Можно увидеть, что такие международные структуры, как Совет Безопасности ООН, недостаточны для решения глобальных проблем и даже превращают эти проблемы в углубляющиеся кризисы. Очевидно, что необходимо создавать международные организации, отвечающие духу нового века и новой эпохи и соблюдающие новые балансы. Турция готовится к новой многомерной и многоакторной международной конъюнктуре в соответствии с провозглашенным нашим уважаемым президентом девизом «Мир больше пяти».

Турция эффективно использует гуманитарные и дипломатические каналы, а также современные инструменты межгосударственного взаимодействия, такие как публичная дипломатия, для решения глобальных и региональных проблем. Позиция по вопросу массовых миграционных перемещений в соответствии с нормами гуманитарного и международного права, а также решения, продемонстрированные в соглашении о зерновом коридоре, которое касается не только региона, но и гораздо более широкой географии, прежде всего Африки, показывают эффективную силу и потенциал Турции в этом направлении.

Одной из важнейших проблем современного мира в будущем являются климатические и экологические проблемы. Турция намерена играть ведущую роль в этом вопросе во втором столетии существования Республики. Климатические и экологические проблемы требуют более широкого глобального сотрудничества. Нынешней международной структуре, не обладающей единым мышлением и единой волей, становится все труднее находить эффективные решения климатических и экологических проблем.

Одним из важнейших факторов в решении всех международных проблем будет сильное руководство и дипломатия лидера. Возрастающее число дипломатических инициатив Турции, особенно в последние годы, и лидерская дипломатия нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стали играть решающую роль в решении проблем. Лидерские качества нашего президента следует рассматривать как возможность решения проблем не только в Турции, но также для решения региональных и глобальных проблем.

Турция, которая быстро и уверенно движется к своим целям на 2053 и 2071 годы, стремится стать одним из важнейших глобальных игроков нового века. Для реализации этой цели мобилизуются все инновации в области знаний и информационных технологий. Вместе с тем разрабатываются важные механизмы противодействия негативным и опасным последствиям дезинформационных процессов, порождаемых этой технологической трансформацией. Таким образом, Турецкая Республика продолжает свой путь во всех необходимых для модернизации областях, придерживаясь принципов и основ своего создания. Новый век Республики будет Веком Турции. Это не абстрактное и несбыточное требование и пожелание, это твердое видение, основанное на истории, национальном единстве и солидарности, государственной мудрости и государственном потенциале. Социально-экономическое и геополитическое положение и потенциал Турции - один из важнейших факторов, свидетельствующих о правильности и легитимности этого утверждения. Кроме того, сильное руководство, эффективная и многогранная дипломатия, а также цель построения более процветающего общества являются главными опорами для становления века Республики как Века Турции.