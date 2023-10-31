Разведка Израиля предлагала канцелярии премьер-министра переселить всё население сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. Власти Израиля признали существование такого документа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
По данным издания, канцелярия премьера Нетаньяху признала, что такое предложение от разведки действительно поступало. В ведомстве назвали его «концептуальной бумагой», включающей лишь одну из гипотетически возможных альтернатив наземной операции Израиля в Газе.
Израильская газета уточняет: документ от разведки был датирован 13 октября. В этой бумаге разведка предложила переселить жителей Газы в палаточные городки на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор.
При этом спецслужбы страны предложили создать внутри Израиля специальную зону безопасности. Она бы позволила предотвратить проникновение в страну палестинских беженцев, отмечает Times of Israel.
Газета обращает внимание, что в документе разведки нет данных о будущем Газы после переселения жителей.
Египет неоднократно отвергал идею переселить на свою территорию палестинских беженцев. Глава МИД Египта Самех Шукри 17 октября заявил, что Каир готов пропустить через КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа гуманитарную помощь для жителей эксклава. Однако Египет не будет размещать на своей территории беженцев из Газы.