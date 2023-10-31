Разведка Израиля предлагала канцелярии премьер-министра переселить всё население сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. Власти Израиля признали существование такого документа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, канцелярия премьера Нетаньяху признала, что такое предложение от разведки действительно поступало. В ведомстве назвали его «‎‎концептуальной бумагой», включающей лишь одну из гипотетически возможных альтернатив наземной операции Израиля в Газе.

Израильская газета уточняет: документ от разведки был датирован 13 октября. В этой бумаге разведка предложила переселить жителей Газы в палаточные городки на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор.

При этом спецслужбы страны предложили создать внутри Израиля специальную зону безопасности. Она бы позволила предотвратить проникновение в страну палестинских беженцев, отмечает Times of Israel.

Газета обращает внимание, что в документе разведки нет данных о будущем Газы после переселения жителей.

Египет неоднократно отвергал идею переселить на свою территорию палестинских беженцев. Глава МИД Египта Самех Шукри 17 октября заявил, что Каир готов пропустить через КПП «‎‎Рафах» на границе Египта и сектора Газа гуманитарную помощь для жителей эксклава. Однако Египет не будет размещать на своей территории беженцев из Газы.