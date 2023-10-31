Жители сектора Газа выстаивают очереди за питьевой водой

Жители Хан-Юнуса выстраиваются в длинные очереди за питьевой водой, острая нехватка которой ощущается по всему сектору Газа, несмотря на обещания Израиля возобновить её подачу. В результате израильской блокады и авиаударов, которые продолжаются уже 24 день, в Газе нет электричества и топлива, не хватает еды и лекарств. #trtrussian #Газа #палестинцы #вода #Палестина #Израиль #сеткорГаза #очередь #очередьзаводой #ХанЮнус #питьеваявода #нехватка #дефицит #обещание #блокада #блокадаГазы #авиаудары #электричество #топливо #еда #лекарства #гуманитарнаяпомощь #помошьПалестине #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском