Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО королевства приведены в состояние повышенной готовности. Причиной стали столкновения с хуситами из Йемена. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, хуситы попытались нанести ракетный удар по территории Саудовской Аравии несколько недель назад. Саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную из Йемена. После этого Минобороны королевства приказало привести все вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Еще одна причина развертывания вооруженных сил — гибель четверых саудовских солдат в результате столкновений с хуситами в районе южной провинции Джизан на границе с Йеменом.

Как отмечает Bloomberg, столкновения на границы начались ещё 19 октября, когда хуситы выпустили в сторону Израиля крылатые ракеты и беспилотники. Эти ракеты были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

По данным агентства, после этого инцидента саудовский министр обороны Халед бен Сальман Аль Сауд прибыл 30 октября в США, где встретился с представителями администрации Джо Байдена. Bloomberg уточняет: политики обсудили последствия войны Израиля и Палестины, а также ситуацию в Йемене.