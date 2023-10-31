План президента США Джо Байдена объединить в одном пакете помощь Израилю и Украине провалился. Республиканская партия в Палате представителей 2 ноября намерена проголосовать за отдельный законопроект о выделении $14,5 млрд Израилю. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

21 октября Белый дом предложил объединить помощь для Киева и Израиля в одном пакете на $105 млрд. Из этой суммы свыше $61,4 млрд должно было пойти Украине, остальные средства — Израилю, Тайваню, а также на укрепление границы США с Мексикой.

Израиль, согласно плану Байдена, должен был получить $14,3 млрд. По данным CNN, как минимум $10,6 млрд из этой суммы должны быть направлены на поставки вооружений. В частности, на укрепление израильских систем ПВО «Железный купол», «Праща Давида» и «Железный луч». Остальные $3,7 млрд Госдепартамент США должен был направить на другие нужды израильской армии, а также на усиление охраны посольства США.

Республиканцы против единого пакета

Новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон 27 октября заявил, что выступает против предложения Байдена объединить поддержку Израиля и Украины. По его словам, для республиканцев оказание поддержки израильскому руководству остается приоритетом.

В отношении Украины партия настроена весьма скептически, отмечает Politico. Члены партии не спешат выделять новые средства Киеву, поскольку считают, что США уже выделили достаточно. Некоторые республиканцы призывают провести публичный аудит того, как Украина расходовала уже выделенные средства.

Инициатива Джонсона разделить помощь Украине и Израилю получила почти единогласную поддержку внутри Палаты представителей. «За» проголосовало 412 человек, «против» — 10, и шестеро воздержались.

Те конгрессмены, которые выступили против поддержки Израиля, аргументировали свое решение тем, что в резолюции Джонсона нет упоминания о жертвах среди палестинцев. За это остальные конгрессмены подвергли их критике.

«Они недостойны быть здесь. Эти конгрессмены должны с позором уйти в отставку», — заявил республиканец Майк Лоулер, комментируя пропалестинские взгляды своих коллег по Палате представителей.

Помощь Израилю за счет урезания расходов

Джонсон подчеркнул: помощь Израилю планируется выделить за счет сокращения существующих расходов.

«Мы поищем деньги в бюджете, мы не печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы найдем, где урезать», — заявил спикер. Какие статьи расходов будут сокращать, чтобы найти средства для Израиля, политик не уточнил.

Опрос YouGov и Economist показал: 41% жителей США сочувствуют Израилю, 13% – палестинцам, 28% – обеим группам. Лишь 39% американцев выступают за отправку Израилю оружия. При этом 62% выступают за отправку гуманитарной помощи в сектор Газа. Израиль намеренно блокирует поставки гуманитарных грузов в палестинский эксклав, с 7 октября глава Минобороны страны распорядился ввести тотальную блокаду Газы.

27 октября агентство Reuters сообщило, что американской экономике вновь грозит шатдаун, если Конгресс не одобрит финансирование федерального правительства на 2024 год. Дедлайн — 17 ноября. По данным издания, республиканцы в Палате представителей обсуждают возможные варианты избежать шатдауна.

Среди вариантов от партии — голосование по краткосрочному финансированию федерального правительства. Это отложит дедлайн по одобрению годового бюджет на середину января или апреля 2024 года. Точно к такому же временному решению члены Конгресса прибегали в июне и октябре, во время очередного риска шатдауна.

Спикер Палаты Джонсон предупредил: в обмен на эту уступку республиканцы рассчитывают, что демократы окажут им «определенные условия», не уточнив какие. При этом, когда вопрос шатдауна поднимался в начале октября, прежний спикер Палаты республиканец Кевин Маккарти также одобрил проект краткосрочного финансирования. За это решение однопартийцы раскритиковали его и проголосовали за его отставку.

По данным Politico, Джонсон в качестве условий может попросить Белый дом изменить содержимое комбинированного пакета помощи. В частности, спикер Палаты готовится потребовать уменьшить помощь Украине в пользу Израиля. Другая возможность — сократить траты на социальные программы и климатические инициативы.