За последние 100 лет Турция стала одним из главных политических и экономических игроков как на региональном, так и на глобальном уровне. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на приеме, организованном посольством Турции в Тбилиси по случаю 100-летия основания Турецкой Республики.

На приеме также присутствовали посол Турции в Тбилиси Али Каан Орбай, грузинские министры, члены парламента, дипломаты, представители турецких учреждений в Грузии, религиозные деятели, турецкие предприниматели и другие гости.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Грузии назвал Турцию современной страной.

«С момента своего основания эта великая страна и нация столкнулись со многими трудностями на пути к тому, чтобы стать современным, индустриальным и развитым государством», - сказал он.

Гарибашвили отметил, что Турция является одной из важнейших стран как на региональной, так и на международной арене.

«За последние 100 лет Турция стала одним из главных политических и экономических игроков как в региональном, так и в глобальном масштабе», — подчеркнул он.

Затрагивая тему двустороннего взаимодействия между Турцией и Грузией, Гарибашвили выразил удовлетворение тем, что обе страны связывают уникальные узы дружбы и братства. «Наши страны продолжили сотрудничество, которое поэтапно переросло в прочное стратегическое партнерство», — сказал грузинский премьер.

Гарибашвили напомнил, что Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. «Ожидаем, что к концу года годовой объем торговли между двумя странами достигнет 3 млрд долларов», — отметил премьер.

По его словам, в Грузии работает более 10 тысяч турецких компаний. Только за три года объем прямых турецких инвестиций в Грузию достиг 370 млн долларов, указал Гарибашвили.

Турция и Грузия также тесно сотрудничают в вопросе реализации энергетических и инфраструктурных проектов, соединяющих Азию и Европу, добавил премьер.