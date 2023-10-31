ПОЛИТИКА
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ООН: нападения на больницы нарушают международное гуманитарное право
Из-за «коллективного наказания» жители в секторе Газа потеряли доступ к основным продуктам питания и услугам
ООН: нападения на больницы нарушают международное гуманитарное право
Фото: AA / Others
31 октября 2023 г.

Нападения на охраняемые больницы являются нарушением международного гуманитарного права.

Об этом заявила официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл, отвечая на вопрос «Анадолу».

Тросселл заявила, что практика коллективного наказания также нарушает международное право. Она напомнила, что из-за этого жители в секторе Газа потеряли доступ к основным продуктам питания и услугам.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по более 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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