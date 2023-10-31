ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЮНИСЕФ: Газа превращается в кладбище для детей
Детский фонд ООН обеспокоен ростом числа детских смертей в палестинском эксклаве
ЮНИСЕФ: Газа превращается в кладбище для детей
Фото: AA / Others
31 октября 2023 г.

Сектор Газа, подвергающийся интенсивным обстрелам Израиля, превращается в кладбище для детей. Об этом заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

Он выразил обеспокоенность гибелью детей в палестинском эксклаве.

Элдер вновь призвал к немедленному прекращению огня и к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Газе.

«Дети в секторе Газа погибают не только от бомбардировок, но и от отсутствия необходимой им медицинской помощи», — подчеркнул пресс-секретарь ЮНИСЕФ.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в осажденном секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us