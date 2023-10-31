Сектор Газа, подвергающийся интенсивным обстрелам Израиля, превращается в кладбище для детей. Об этом заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

Он выразил обеспокоенность гибелью детей в палестинском эксклаве.

Элдер вновь призвал к немедленному прекращению огня и к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Газе.

«Дети в секторе Газа погибают не только от бомбардировок, но и от отсутствия необходимой им медицинской помощи», — подчеркнул пресс-секретарь ЮНИСЕФ.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в осажденном секторе.