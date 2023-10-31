ПОЛИТИКА
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В Сенате активисты прервали доклад Блинкена о финансовой помощи Израилю
Противники агрессии Израиля в секторе Газа и поддержки Тель-Авива Вашингтоном несколько раз прерывали в Сенате доклад госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина про необходимость финансовой помощи Израилю. Несколько человек устроили молчаливый антивоенный протест, подняв вверх руки, окрашенные в красный цвет. #США #Вашингтон #Блинкен #Остин #Сенат #Палестина #Газа #бульдозеры #Израиль
В Сенате активисты прервали доклад Блинкена о финансовой помощи Израилю / Others
31 октября 2023 г.
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