В Сенате активисты прервали доклад Блинкена о финансовой помощи Израилю

Противники агрессии Израиля в секторе Газа и поддержки Тель-Авива Вашингтоном несколько раз прерывали в Сенате доклад госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина про необходимость финансовой помощи Израилю. Несколько человек устроили молчаливый антивоенный протест, подняв вверх руки, окрашенные в красный цвет. #США #Вашингтон #Блинкен #Остин #Сенат #Палестина #Газа #бульдозеры #Израиль