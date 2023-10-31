В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия погибло не меньше 100 палестинцев

В результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа погибло по меньшей мере 100 человек, заявили представители министерства здравоохранения Палестины. Представитель армии Израиля заявил, что в этом районе находился высокопоставленный командир ХАМАС. Очевидцы сняли разрушенный лагерь после атаки Израиля. #Палестина #Газа #Джебалия #Израиль #ВВС #авиаудар #лагерьбеженцев