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В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия погибло не меньше 100 палестинцев
В результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа погибло по меньшей мере 100 человек, заявили представители министерства здравоохранения Палестины. Представитель армии Израиля заявил, что в этом районе находился высокопоставленный командир ХАМАС. Очевидцы сняли разрушенный лагерь после атаки Израиля. #Палестина #Газа #Джебалия #Израиль #ВВС #авиаудар #лагерьбеженцев
В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия погибло не меньше 100 палестинцев / Others
31 октября 2023 г.
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