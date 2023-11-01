Согласно предварительным данным Главного управления статистики, ВВП страны сократился на 4,5% в третьем квартале по сравнению с годом ранее. Причиной стало падение нефтяных доходов на 17%, пишет Bloomberg.

Это самое большое сокращение за последние три года, начиная с пандемии коронавируса, которая нанесла значительный ущерб мировой экономике.

Крупнейший в мире экспортер сырой нефти в июле в одностороннем порядке сократил добычу нефти, доведя ее до 9 миллионов баррелей в день. Сейчас королевство добывает почти на 1 миллион баррелей в день меньше, чем в среднем за последнее десятилетие, и, похоже, сохранит текущий уровень добычи как минимум до конца этого года, отмечает агентство.

Экономический рост в королевстве достиг почти 9% в прошлом году, что является самым быстрым показателем среди стран G20. Этому способствовали рекордная добыча нефти и война России с Украиной, взбудоражившая энергетические рынки.

По данным на вторник, цена на нефть в Лондоне марки Brent торговалась вблизи $88 за баррель, что ниже среднего показателя прошлого года в $100.

«Сокращение в нефтяном секторе, вероятно, будет самым резким в третьем квартале», — считает Моника Малик, главный экономист ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби», которая ожидает, что экономика Саудовской Аравии сократится на 0,8% в этом году.

«Мы ожидаем более незначительного сокращения в нефтяном секторе в четвертом квартале в годовом выражении при сохранении в целом стабильного уровня добычи», — сказала она.

По оценкам Всемирного банка, экономика Саудовской Аравии сократится почти на 1% в 2023 году. Напротив, Международный валютный фонд по-прежнему ожидает умеренного роста на уровне 0,8% в результате высоких показателей в ненефтяном секторе.